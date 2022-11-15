В Башкирии ожидаются снегопады и морозы до -14°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 15 ноября, в Башкирии ожидаются снегопады и морозы. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки в виде снега. Ветер будет северо-западный, западный 7-12 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -9,-14°. Днем станет теплее, но ненамного, воздух прогреется до -6, -11°.

Также метеорологи предупреждают, что на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.