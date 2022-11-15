В Уфе метровая змея заползла в спальню квартиры жилого дома

фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасатели поймали метрового амурского полоза, который заполз в квартиру жилого дома по улице Степана Злобина. Змея обустроилась на подоконнике спальни. Об этом 15 ноября сообщило Управление гражданской защиты.

– Спасатели аккуратно, используя специальные щипцы, отловили змею, – рассказали в аварийном ведомстве. – Сейчас ползучая «потеряшка» находится в подразделении отряда.

У амурского полоза нет яда – он не представляет опасности для человека. В ближайшее время змею передадут волонтерам на передержку.

Напомним, такую же змею спасатели ловили в квартире дома в Сипайлово.