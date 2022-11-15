В Башкирии увеличили стоимость пребывания и питания детей в лагерях в 2023 году

Правительство Башкирии увеличило рекомендованную стоимость пребывания и питания детей в лагерях в 2023 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство Башкирии увеличило рекомендованную стоимость пребывания и питания детей в лагерях в 2023 году. Постановление, подписанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, 15 ноября было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, пребывание одного ребенка на территории расположенных в Башкирии лагерей будет стоить 1 045 рублей в сутки (в 2022 году было 942 руб.), набор продуктов при двухразовом питании в сутки обойдется 140 рублей (было 125 руб.), при трехразовом – 207 (было 186 руб.).

Напомним, по данным Минобра Башкирии, в 2022 году Башкирия потратила на детский отдых в 2022 году 1,8 млрд рублей.