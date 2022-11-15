Уфимец устроил наркопритон в собственной квартире

Житель Уфы устроил из собственной квартиры наркопритон.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что «нехорошая» квартира находилась в микрорайоне Сипайлово. 37-летний хозяин помещения пошел на поводу у приятелей-наркоманов и пускал их в гости. Последние использовали квартиру как притон – изготавливали внутри наркотики, а после употребляли их.

Вскоре к наркоманам нагрянули полицейские. Внутри притона они обнаружили посуду для изготовления отравы, а также шприцы. По факту предоставления места для притона возбудили уголовное дело. Владельцу квартиры грозит серьезная ответственность.

Ранее мы сообщали о том, что в Туймазах сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию, в которой нашли огромное количество наркотиков синтетического и растительного происхождения.