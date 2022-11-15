В Башкирии опрокинулся груженый топливом автозаправщик «КамАЗ» с водителем без прав

фото: МЧС РБ

Утром 15 ноября в Стерлитамакском районе Башкирии опрокинулся автозаправщик «КамАЗ». Машиной управлял водитель, лишенный прав. Об этом сообщила в региональных МЧС и ГИБДД.

ДТП произошло на 104 километре трассы Уфа-Оренбург рядом с деревней Подлесное. За рулем автозаправщика находился 57-летний житель Татарстана. Он не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.

фото: МЧС РБ

По данным дорожной полиции, мужчина вез печное топливо объемом 11 кубов. Сам он не пострадал.

В ГИБДД добавили, что «розлив топлива не допущен». В то же время в МЧС Башкирии передали, что «в целях предотвращения воспламенения пролитого топлива сотрудниками […] создана пенная подушка».