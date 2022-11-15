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НовостиОбщество15 ноября 2022 8:17

Суд в Башкирии взыскал со стройфирмы 500 тыс. рублей за лишившегося руки рабочего

Пострадавший потерял часть конечности во время чистки оборудования бетономешалки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Верховный суд Башкирии по требованию прокуратуры взыскал со строительной фирмы «УГМА-СТРОЙ» 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации рабочему, который лишился части руки

Верховный суд Башкирии по требованию прокуратуры взыскал со строительной фирмы «УГМА-СТРОЙ» 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации рабочему, который лишился части руки

Верховный суд Башкирии по требованию прокуратуры взыскал со строительной фирмы «УГМА-СТРОЙ» 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации рабочему, который лишился части руки. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

– В мае 2021 года мужчина на основании устного договора осуществлял работу по обслуживанию промышленной бетономешалки. В июле этого же года во время проведения чистки оборудования сотрудник лишился части руки, – передали в прокуратуре.

Во время суда прокурор доказала, что у пострадавшего действительно были трудовые отношения с компанией. Инстанция признала доводы представителя ведомства обоснованными и удовлетворил его требования.