Суд в Башкирии взыскал со стройфирмы 500 тыс. рублей за лишившегося руки рабочего

Верховный суд Башкирии по требованию прокуратуры взыскал со строительной фирмы «УГМА-СТРОЙ» 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации рабочему, который лишился части руки

Верховный суд Башкирии по требованию прокуратуры взыскал со строительной фирмы «УГМА-СТРОЙ» 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации рабочему, который лишился части руки. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

– В мае 2021 года мужчина на основании устного договора осуществлял работу по обслуживанию промышленной бетономешалки. В июле этого же года во время проведения чистки оборудования сотрудник лишился части руки, – передали в прокуратуре.

Во время суда прокурор доказала, что у пострадавшего действительно были трудовые отношения с компанией. Инстанция признала доводы представителя ведомства обоснованными и удовлетворил его требования.