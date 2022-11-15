Врач хоккейного клуба из Уфы спас жизнь пассажиру на борту самолета

фото: vk.com // ЖХК «Агидель» Уфа
Врач женского хоккейного клуба «Агидель» из Уфы Рушан Халимов оказал первую помощь пассажиру, которому стало плохо на борту самолета, следовавшего в Красноярск. Команда летела туда на выездной матч против «Бирюсы».
– Рушан Маратович совместно с кабинным экипажем авиакомпании «Аэрофлот» оказал первую помощь пассажиру с резко ухудшившимся самочувствием. Благодаря нужным и своевременным действиям, мужчина благополучно добрался до города Красноярск, – рассказали в пресс-службе «Агидели».
фото: vk.com // ЖХК «Агидель» Уфа
Напомним, в 2020 году врач футбольного клуба «Уфа» Ильшат Жданов дважды помог пассажирам, у которых ухудшилось самочувствие на борту самолета.