Врач хоккейного клуба из Уфы спас жизнь пассажиру на борту самолета

фото: vk.com // ЖХК «Агидель» Уфа

Врач женского хоккейного клуба «Агидель» из Уфы Рушан Халимов оказал первую помощь пассажиру, которому стало плохо на борту самолета, следовавшего в Красноярск. Команда летела туда на выездной матч против «Бирюсы».

– Рушан Маратович совместно с кабинным экипажем авиакомпании «Аэрофлот» оказал первую помощь пассажиру с резко ухудшившимся самочувствием. Благодаря нужным и своевременным действиям, мужчина благополучно добрался до города Красноярск, – рассказали в пресс-службе «Агидели».

фото: vk.com // ЖХК «Агидель» Уфа

Напомним, в 2020 году врач футбольного клуба «Уфа» Ильшат Жданов дважды помог пассажирам, у которых ухудшилось самочувствие на борту самолета.