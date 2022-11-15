Росреестр зарегистрировал уточненную границу между Башкирией и Татарстаном

Росреестр внес в Единый государственный реестр недвижимости уточненную границу между Башкирией и Татарстаном

Росреестр внес в Единый государственный реестр недвижимости уточненную границу между Башкирией и Татарстаном. Об этом 15 ноября сообщило региональное правительство.

– Установление точных координат границ позволит минимизировать регионам количество территориальных и земельных споров и будет способствовать более эффективному управлению земельными ресурсами, – пояснил глава республиканского Управления Росреестра Петр Клец.

С Татарстаном граничат 29 муниципалитетов Башкирии. Протяженность границы между регионами составляет 498 км.

На данный момент также полностью установлены и внесены в ЕГРН границы Башкирии с Пермским краем, Свердловской и Челябинской областями, а также Удмуртией.