Уфимцы устроили танцы с шариками на открытие нового светофора

Уфимцы устроили пляски на открытие нового светофора в районе Школы МВД.

Микрорайон «Южный» в Уфе активно застраивается и развивается, что увеличивает количество автомобилистов. Власти города и автоинспекторы идут на разные меры, чтобы распределять автомобильные потоки. 12 ноября на пересечении улиц Мубарякова и Софьи Перовской установили светофор, работающий в тестовом режиме – об этом некоторые местные жители просили еще с 2019 года. Уфимские блогеры Олег Максименко, Азат Саетов и Игорь Пузин решили отпраздновать это событие танцами у объекта регулировки. Видео они выложили в соцсети.

Впрочем, некоторые водители восторга уфимцев не разделили. По их словам, из-за нововведения транспортный поток по улице Мубарякова и в сторону Авроры вынужден стоять в пробках сразу на двух светофорах. В любом случае, сейчас объект регулировки движения работает в тестовом режиме. Вероятно, что скоро он будет перенастроен.