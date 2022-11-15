За сутки на дороги и тротуары Уфы высыпали 486 тонн противогололедных реагентов

За последние сутки на дороги и тротуары Уфы коммунальщики высыпали 486,6 тонн противогололедных материалов

За последние сутки на дороги и тротуары Уфы коммунальщики высыпали 486,6 тонн противогололедных материалов. В городе установился постоянный снежный покров, и профильные службы перешли в зимний режим работы. Об этом 15 ноября сообщила мэрия.

– В ночь с 14 на 15 ноября в очистке улично-дорожной сети и в посыпке противогололёдными материалами задействовано более 130 единиц техники и порядка 60 специалистов ручной работы, – передали в администрации.

Сегодня, 15 ноября, при дневной уборке улично-дорожной сети задействованы 216 единиц техники и 440 рабочих.