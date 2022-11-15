Башкирия потратила на детский отдых в 2022 году 1,8 млрд рублей

В 2022 году Башкирия из своего бюджета потратила на детский отдых 1,8 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году Башкирия из своего бюджета потратила на детский отдых 1,8 млрд рублей. Оздоровительной кампанией было охвачено 500 тыс. несовершеннолетних. Об этом на заседании местного правительства 14 ноября сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

В регионе прошедшим летом работали 1 663 детских лагерей. Стоимость пребывания одного ребенка в сутки в организациях отдыха составила 942 рубля, цена путевки в смену продолжительностью 21 день – 19 782 рубля.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что охват детей основными формами отдыха в 2023 году будет сохранен на уровне текущего.