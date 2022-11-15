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НовостиОбщество15 ноября 2022 5:22

Парламент Башкирии позволит участникам СВО покупать жилье по цене ниже рыночной

Военнослужащие смогут купить квартиры по льготной стоимости через некоммерческий фонд
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который наделит участников специальной военной операции правом покупать жилье по цене ниже рыночной

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который наделит участников специальной военной операции правом покупать жилье по цене ниже рыночной

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который наделит участников специальной военной операции правом покупать жилье по цене ниже рыночной. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Правом будут наделены граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей, Украины, в том числе призванные на военную службу по частичной мобилизации, или члены их семей (для граждан в официально зарегистрированном браке – супруг (супруга), для граждан, не состоящих в браке, – мать или отец), – передали в парламенте.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, в республике строительством для обеспечения жильем льготных категорий граждан занимается некоммерческий «Фонд развития жилищного строительства Башкирии» (ФРЖС). Именно через него военнослужащие смогут купить по льготной цене квартиры, независимо от их площади.

По данным регионального Минстроя, сейчас ФРЖС республики строит 39 жилых дома на территории 15 городов и районов.