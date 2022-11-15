Депутат Госдумы России раскритиковала власти Башкирии за 3-миллионные банкеты

Депутат Госдумы Россия Сардана Авксентьева раскритиковала власти Башкирии за организацию банкетов стоимостью 2,9 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Россия Сардана Авксентьева раскритиковала власти Башкирии за организацию банкетов стоимостью 2,9 млн рублей. Народная избранница заметила соответствующий тендер от управления главы республики на сайте госзакупок и высказалась о нем в своем телеграм-канале.

– Как ваши дела, вы сегодня обедали? За свой счет, я полагаю? А вот многим чиновникам за еду платить не надо. Вы платите, из своих налогов, – написала Авксентьева, обращаясь к подписчикам. – Управление делами главы республики Башкортостан тоже проголодалось. Чего желаете? Гуся, запеченного с черносливом, или индейку, запеченную с апельсином? Или бешбармак? А может канапе с клубникой и моцареллой? Все есть, сумма около 3 млн рублей.

Все перечисленные депутатом блюда действительно присутствуют в тендере управления главы Башкирии. В описании закупки указаны первые и вторые блюда, гарниры, салаты, закуски, тарталетки, канапе, бутерброды, выпечка, десерты, сухофрукты, дополнения к чайному столу, горячие, безалкогольные и алкогольные напитки. Подрядчик оказания услуг питания, к слову, уже определен – им оказался башкирский Комбинат питания. По контракту предприятие обязуется организовывать банкеты до 31 декабря. Отметим, что такие закупки республика делала и раньше - например, в 2021 году.

Напомним, на прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников отказаться от роскоши при праздновании Нового года, а городам и районам воздержаться от закупок праздничных атрибутов.