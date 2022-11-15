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НовостиОбщество15 ноября 2022 4:41

Депутат Госдумы России раскритиковала власти Башкирии за 3-миллионные банкеты

Чиновников осудила Сардана Авксентьева
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Депутат Госдумы Россия Сардана Авксентьева раскритиковала власти Башкирии за организацию банкетов стоимостью 2,9 млн рублей

Депутат Госдумы Россия Сардана Авксентьева раскритиковала власти Башкирии за организацию банкетов стоимостью 2,9 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Россия Сардана Авксентьева раскритиковала власти Башкирии за организацию банкетов стоимостью 2,9 млн рублей. Народная избранница заметила соответствующий тендер от управления главы республики на сайте госзакупок и высказалась о нем в своем телеграм-канале.

– Как ваши дела, вы сегодня обедали? За свой счет, я полагаю? А вот многим чиновникам за еду платить не надо. Вы платите, из своих налогов, – написала Авксентьева, обращаясь к подписчикам. – Управление делами главы республики Башкортостан тоже проголодалось. Чего желаете? Гуся, запеченного с черносливом, или индейку, запеченную с апельсином? Или бешбармак? А может канапе с клубникой и моцареллой? Все есть, сумма около 3 млн рублей.

Все перечисленные депутатом блюда действительно присутствуют в тендере управления главы Башкирии. В описании закупки указаны первые и вторые блюда, гарниры, салаты, закуски, тарталетки, канапе, бутерброды, выпечка, десерты, сухофрукты, дополнения к чайному столу, горячие, безалкогольные и алкогольные напитки. Подрядчик оказания услуг питания, к слову, уже определен – им оказался башкирский Комбинат питания. По контракту предприятие обязуется организовывать банкеты до 31 декабря. Отметим, что такие закупки республика делала и раньше - например, в 2021 году.

Напомним, на прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников отказаться от роскоши при праздновании Нового года, а городам и районам воздержаться от закупок праздничных атрибутов.