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НовостиОбщество15 ноября 2022 4:17

В Уфе утром 15 ноября зафиксировали 8-балльные пробки

Движение затруднено почти по всему городу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сегодня утром, 15 ноября, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Сегодня утром, 15 ноября, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 15 ноября, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено почти по всему городу. Заторы образовались на Оренбургском тракте (в сторону города между ТЦ «Мега» и пересечением с Демским шоссе), улица Цюрупы, Заки Валиди, Сочинской, Софьи Перовской (в сторону центра города), Степана Кувыкина, Менделеева, Зорге, проспекте Октября (между 50 лет СССР и Шафиева), Юрия Гагарина, Баязита Бикбая, Маршала Жукова, Уфимском шоссе и Сельской Богородской (в сторону Черниковки).

Напомним, на прошлой неделе пробка в центре Уфы образовалась из-за загоревшейся на дороге машины.