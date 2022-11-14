В столкновении трех автобусов на остановке в Уфе пострадали пять человек

К сожалению, не обошлось без пострадавших – пять пассажиров «Форда Транзита» получили различные травмы.

Сегодня вечером, 14 ноября, в столице Башкирии столкнулись сразу три автобуса на остановке. Как сообщил Владимир Севастьянов, глава ГИБДД республики, в своем телеграм-канале, авария случилась в седьмом часу на остановке «Бульвар Славы». Здесь столкнулись НефАЗ, «Форд Транзит» и «Лотос». Какие именно маршруты, пока неизвестно.

К сожалению, не обошлось без пострадавших – пять пассажиров «Форда Транзита» получили различные травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, подробности аварии уточняются, начато разбирательство.