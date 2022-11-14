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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 15:28

В столкновении трех автобусов на остановке в Уфе пострадали пять человек

ДТП произошло на «Бульваре Славы»
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
К сожалению, не обошлось без пострадавших – пять пассажиров «Форда Транзита» получили различные травмы.

К сожалению, не обошлось без пострадавших – пять пассажиров «Форда Транзита» получили различные травмы.

Сегодня вечером, 14 ноября, в столице Башкирии столкнулись сразу три автобуса на остановке. Как сообщил Владимир Севастьянов, глава ГИБДД республики, в своем телеграм-канале, авария случилась в седьмом часу на остановке «Бульвар Славы». Здесь столкнулись НефАЗ, «Форд Транзит» и «Лотос». Какие именно маршруты, пока неизвестно.

К сожалению, не обошлось без пострадавших – пять пассажиров «Форда Транзита» получили различные травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, подробности аварии уточняются, начато разбирательство.

На месте работают сотрудники ГИБДД, подробности аварии уточняются, начато разбирательство.

На месте работают сотрудники ГИБДД, подробности аварии уточняются, начато разбирательство.