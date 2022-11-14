В Уфе на строительство снегоплавильного пункта потратят 165,5 млн рублей

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на строительство снегоплавильного пункта потратят более сотни миллионов рублей. Соответствующая документация появилась на сайте государственных закупок.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства уфимской администрации отыскало подрядчика для строительства объекта. Все необходимые работы проведет «Компания «Потенциал».

Начальная цена контракта составляет 165 500 000 рублей. Деньги будут выделены из городского и республиканского бюджетов.

Объект будет возведен на улице Сагита Агиша. От подрядчика требуется выполнить земельные работы, подготовить фундамент, провести монтаж оборудования и благоустроить территорию.

Строительство снегоплавильного пункта планируется завершить до конца мая 2023 года.