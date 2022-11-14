Министр культуры Башкирии высказалась об отмене спектакля «Зулейха открывает глаза»

Амина Шафикова // glavarb.ru

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова прокомментировала ситуацию со снятием с репертуара Башдрамтеатра имени Гафури спектакля по мотивам романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Чиновница высказалась об этом в своих соцсетях 14 ноября.

– Работники республиканских учреждений культуры - руководители, артисты, технические работники, сегодня достойно защищают наше Отечество в зоне специальной военной операции. И в этой ситуации решение об отмене показов спектакля «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной было принято согласованно с Башкирским академическим театром драмы им.М.Гафури, – заявила Шафикова.

По словам министра, выступление театра со спектаклем по мотивам романа Яхиной, которая осуждает специальную военную операцию, было бы несправедливым с моральной точки зрения по отношению к тем, кто работает в зоне СВО.

Напомним, ранее ситуацию с отменой спектакля «Зулейха открывает глаза» прокомментировали и в самом Башдрамтеатре. Там заявили, что постановку сняли с репертуара, потому что «мнение работников театра не совпадает с мнением автора» произведения.