Фермер из Башкирии передал раненым в СВО военным тонну меда

фото: Подслушано в Башикрии

Фермер из Стерлитамакского района Башкирии Анатолий Долгий передал тонну меда военным госпиталям, где лечатся раненые участники специальной военной операции. Об этом сообщило издание «Сельские Нивы».

– Пусть бойцы поправляют здоровье. Попьют чай с мёдом, дом вспомнят, теплее станет. К тому же одна ложка мёда на ночь - это здоровый сон и восстановление организма, – поделился Долгий.

Он заявил, что и сам бы стал участником СВО, однако возраст уже не позволяет. По словам фермера, каждый житель республики «по возможности должен помогать Родине в трудную минуту».