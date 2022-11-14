В Башкирии ожидаются снегопады и порывы ветра до 20 м/с

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Завтра, 14 ноября, в Башкирии снегопады и порывистый ветер. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

В республике ожидается облачная погода, также синоптики прогнозируют осадки в вивде дождя и мокрого снега. Ветер будет северный, северо-западный 8-13 метров в секунду, в некоторых районах порывы до 15-20 метров в секунду.

Из прогноза метеорологов следует, что ночью и днем температура воздуха составит -3, +2°.

– Ночью и утром ухудшение видимости в осадках один-два километра, в тумане – 500 и менее метров, – сообщает МЧС.