Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 12:14

Завод «УфаВита» приостановил выпуск вакцины против COVID-19

Гендиректор предприятия объяснил, с чем это связано
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Завод «УфаВита» со второй половины 2022 года приостановил выпуск вакцины «Спутник V» против коронавируса. Это связано со «снижением заболеваемости»

Завод «УфаВита» со второй половины 2022 года приостановил выпуск вакцины «Спутник V» против коронавируса. Это связано со «снижением заболеваемости»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завод «УфаВита» со второй половины 2022 года приостановил выпуск вакцины «Спутник V» против COVID-19. Это связано со «снижением заболеваемости», пояснил генеральный директор предприятия Наиль Низамутдинов. Он выступил на оперативном совещании в местном правительстве 14 ноября.

«УфаВита» входит в топ-10 ведущих фармацевтических предприятий России. На заводе есть семь производственных цехов, где работают более 2 тыс. сотрудников. Компания выпускает более 2 млн упаковок порядка 230 лекарственных препаратов ежегодно – это таблетки, драже, инъекции.