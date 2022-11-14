Завод «УфаВита» приостановил выпуск вакцины против COVID-19

Завод «УфаВита» со второй половины 2022 года приостановил выпуск вакцины «Спутник V» против коронавируса. Это связано со «снижением заболеваемости» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завод «УфаВита» со второй половины 2022 года приостановил выпуск вакцины «Спутник V» против COVID-19. Это связано со «снижением заболеваемости», пояснил генеральный директор предприятия Наиль Низамутдинов. Он выступил на оперативном совещании в местном правительстве 14 ноября.

«УфаВита» входит в топ-10 ведущих фармацевтических предприятий России. На заводе есть семь производственных цехов, где работают более 2 тыс. сотрудников. Компания выпускает более 2 млн упаковок порядка 230 лекарственных препаратов ежегодно – это таблетки, драже, инъекции.