В Уфе из-за прорыва трубы сотни людей остались без воды

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе жители шесть дом многоквартирных домов остались без воды. Об этом рассказало предприятие «Уфаводоканал».

Как сообщают представители компании всеми виной стали инцидент произошедший в доме №163б на улице Российской. Здесь на транзитной трубе произошла утечка. В связи с ремонтом рабочим пришлось отключить водопровод.

Таким образом, на улице Российской без холодной воды остались домапод номерами 161, 163, 163а, 163б, 163в, 165.

– «Уфаводоканал» приносит жителям извинения за временные неудобства, – заявила на своем сайте компания.