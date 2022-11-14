Прокуратура начала проверку по факту розлива кислотно-зеленой воды в Уфе

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту розлива кислотно-зеленой воды в Демском районе Уфы

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту розлива кислотно-зеленой воды в Демском районе Уфы. Ведомство привлекло к работе специалистов Минэкологии. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

– В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям ответственных должностных лиц, определен причиненный вред окружающей среде, – передали в прокуратуре. – При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, кислотно-зеленые лужи 11 ноября заметили на улице Чебоксарской, а спустя два дня очевидцы обнаружили целый овраг, заполненный этой водой. Предполагается, что розлив произошел из-за «повреждение упаковки красителя для водоэмульсионных составов» предприятия «Дортранстрой».