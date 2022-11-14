В Башкирии граждане стали получать липовые платежки за газ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии граждане стали получать поддельные квитанции на оплату газа. Фотографии с липовыми платежками стали появляться в ряде популярных городских сообществах в социальных сетях.

Платежка выглядит как обычная квитанция с реквизитами, номером лицевого счета и данными о компании. В ней, однако, есть пункт, который поясняет, что квитанция – не платежка за жилое помещение и коммунальные услуги. Документ является предложением о заключении договора на техническое обслуживание газового оборудования.

– Вследствие этого, при оплате данного предложения, потребители присоединяются к договору публичной оферты и физический договор будет заключен непосредственно при оказании услуг, – как поясняли недавно сотрудники МВД.

Увы, не все замечают этот важный пункт, и потому впадают в заблуждение, а их кровные попадают в руки мошенников.