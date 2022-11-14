Республиканская новогодняя елка в Уфе пройдет 22 декабря. Ее посетят 1 тыс. детей Фото: Иван МАКЕЕВ

Республиканская новогодняя елка в Уфе пройдет 22 декабря. Ее посетят 1 тыс. детей. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии 14 ноября сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– В [республиканской новогодней елке] будут принимать участие школьники из числа отличников учебы, победителей предметных олимпиад, спортивных соревнования, лауреаты творческой самодеятельности. Также на праздник придут дети семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, дети из многодетных, малоимущих семей, с ограничениями здоровья и оставшиеся без попечения родителей, – рассказал чиновник.

Республиканская новогодняя елка будет организована в государственном концертном зале «Башкортостан». Глава регионального Минобра Айбулат Хажин добавил, что в числе гостей праздника также будут дети из числа беженцев Донецкой и Луганской народных республик и дети погибших в ходе специальной военной операции. Каждому участнику елки подарят рюкзак с мягкой игрушкой, книги и сладкий сувенир.