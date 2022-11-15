В Башкирии таможня изъяла и уничтожила 7 кг потенциально опасного мяса

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В Башкирии таможня изъяла и уничтожила несколько килограмм мяса. Об этом рассказала пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Как сообщает ведомство, продукция была привезена из Азербайджана. Она была обнаружена пункте пропуска международного аэропорта «Уфа» во время досмотре багажа и ручной клади одного из пассажиров. У мяса не было ветеринарных сопроводительных документов, поэтому специалисты его изъяли и отправили на уничтожение.

– Очередная попытка провоза на территорию России потенциально небезопасной продукции без ВСД была пресечена бдительностью специалистов отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте, – заявил Россельхознадзор.