Неизвестные распространяют фейки о загадочном исчезновении 27-летнего Александра Ильтимирова из Нефтекамска

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В сети распространяют недостоверную информацию об исчезновении Александр Ильтимирова из Нефтекамска.

В Нефтекамске продолжаются поиски 27-летнего Александра Ильтимирова, пропавшего при странных обстоятельствах. Напомним, молодой мужчина вышел из дома вечером 3 ноября, и с тех пор от него нет никаких известий. Как рассказала мама пропавшего Александра, ее сын никогда ранее не пропадал без предупреждения, потому что у них близкие доверительные отношения. К слову, парень год назад расстался со своей девушкой и тяжело переживал разрыв. Однако, как уверяют родственники, нефтекамец никогда бы не решился на необдуманный поступок из-за неразделенной любви.

- Уже и полиция ищет сына, и волонтеры. Обошли все окрестности, прочесали весь лес – вообще никаких следов. Уже не знаю, что и думать. Но продолжаю верить только в лучшее, что сын вернется домой живой и невредимый, - вздыхает Светлана Ильтимирова.

Женщина отмечает, что читала в соцсетях странные версии об исчезновении сына. Примечательно, что неизвестные попытались втянуть историю пропавшего парня в проведение СВО. Мать Александра объяснила «КП-Уфа», что эта информация не является достоверной.

Приметы: рост 193 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в синюю куртку, голубые джинсы, черные кроссовки и черную шапку.

Если вы знаете, где может находиться Александр Ильтимиров, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или по телефону волонтеров – 8(800)700-54-52.