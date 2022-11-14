Жители Башкирии тратят на ипотеку более половины зарплаты

Жители Башкирии тратят на оплату ипотеки 54% зарплаты

Жители Башкирии тратят на оплату ипотеки 54% зарплаты. Средний размер ипотечного кредита в республике составил 2,8 млн рублей, а срок его погашения 274 месяца. Об этом говорят данные РИА Рейтинг, опубликованные 14 ноября.

В исследовании эксперты соотнесли ежемесячный платеж по ипотеке и среднюю зарплату в регионах России. Специалисты использовали данные Центробанка и Росстата.

Башкирия среди субъектов страны по соотношению трат на ипотеку и средних зарплат заняла 37-е место. Меньше всего денег с «получки» на этот вид кредита отдают жители Чукотского автономного округа (26,8%), Магаданской области (29,2%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (30,5%). Напротив, наибольшую долю зарплаты на ипотеку тратят в Севастополе (85,1%), Калмыкии (88,5% и Карачаево-Черкессии (94,2%).