В Башкирии из-за взрывных работ закрыли трассу Магнитогорск – Ира

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 14 ноября, в Баймакском районе закрыли участок трассы Магнитогорск – Ира. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы регионального управления дорожного хозяйства.

Ограничение введено с 14.00 на участке трассы с 87 по 89 километр в связи с проведением взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков. Данные продлятся в общей сложности три часа – до 17.00.

– Просим участников дорожного движения заблаговременно распределить время и продумать маршрут, – заявила пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.