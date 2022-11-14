В Уфе после сообщений о кислотно-зеленой воде на улицах обнаружили наполненный ею овраг

фото: Минэкологии РБ

13 ноября рядом с садом «Лесная поляна» в Демском районе Уфы обнаружили овраг с кислотно-зеленой водой. Место обследовали сотрудники Минэкологии Башкирии. Ранее недалеко от этой канавы – на улице Чебоксарской – были замечены лужи такого же цвета.

– Вода в овраге окрашена в зелёный цвет, на дне осадка нет. Специфический запах отсутствует. Изменение цвета воды наблюдается на расстоянии 500-700 метров, дальше растворяется. Рыба не водится. Лаборатория отобрала пробы на анализы в нескольких точках. Результаты отбора проб будут готовы позднее, – передал главный специалист-эксперт Уфимского территориального управления Минэкологии Ильшат Абдуллин.

Напомним, сообщение о возникновении зеленых луж на улицах Демского района Уфы появились в пятницу, 11 ноября. По данным местной администрации, это случилось из-за того, что в компании «Дортранстрой» «произошло повреждение упаковки красителя для водоэмульсионных составов».