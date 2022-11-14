В мэрии Уфы объяснили, почему на новой набережной реки Белой мало развлечений

Фото: Захар Яковлев

В уфимской мэрии специально для «КП-Уфа» рассказали свою версию, почему на Набережной реки Белая так пусто. За два года там так и не появились кафешки или развлекательные зоны. Но у администрации башкирской столицы есть проект, который должен позволить «оживить» это место.

- В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, обсуждается сама концепция набережной, ее целостность, внешний вид. В рамках данной концепции планируется создание зон отдыха и развлечений, в том числе прогулочных и спортивных. В планах создать новый образ и функционал набережной, как полноценный прогулочный маршрут с активными точками притяжения и локациями отдыха для всех групп населения, - пояснили в мэрии Уфы.

Кроме того, чтобы создать условия для развития на этой территории малого бизнеса, нужно решить ряд вопросов.

- Это расчет необходимых мощностей и подключение к инженерным коммуникациям (водоснабжение, канализация, электроснабжение), транспортная доступность, навесы, установка укрытий от солнца, дождя, посадка зеленых насаждений и другие, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе городской администрации.