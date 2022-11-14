В Башкирии в новогодние праздники вместо развлекательных мероприятий будут просветительские

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии в новогодние праздники вместо развлекательных мероприятий будут проводить просветительские. Об этом сегодня, 14 ноября, на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказала министр культуры региона Амина Шафикова.

– В текущем году сохранится общая ориентированность мероприятий для детской аудитории, и внимание будет направлено на семейные ценности. В период новогодних каникул только государственными театрально-концертными организациями планируется провести более 450 мероприятий. Также традиционно в каждом муниципальном образовании будт проводиться благотворительные елки глав администраций, – заявила глава Минкульта.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров призвал забыть о концертных и развлекательных мероприятиях. По его мнению, сейчас необходимо бросить все усилия на обеспечение нужд участников СВО и их семей.