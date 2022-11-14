До 20 декабря в Башкирии откроют 1,3 тыс. новогодних городков

В Башкирии до 20 декабря будут открыты 1,3 тыс. новогодних городков с елками Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии до 20 декабря будут открыты 1,3 тыс. новогодних городков с елками. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 14 ноября сообщила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

– До 1 декабря необходимо обеспечить подсветку зданий, входных групп, улиц, парков и скверов, до 20 декабря – установку елок и ледяных скульптур, – передала чиновница.

К Новому году в регионе установят 2 156 елей: 1 955 живых и 201 искусственную. Также планируется смонтировать более 220 тыс. метров световой иллюминации, установить порядка 2 тыс. арт-объектов и оборудовать 598 катков.

В столице Башкирии Уфе будет построено 232 новогодних городка, в том числе центральные на площади имени Ленина и улице Театральной, а также в парках «Волна» и «Кашкадан», «Демском» в сквере Юнармейцев, у Детской филармонии, на площади имени Орджоникидзе, возле Дворца спорта и напротив ДК УМПО.