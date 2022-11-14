Хабиров: потенциал возрождения речного флота Башкирии есть

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о потенциале возрождения в республике речного флота. Также руководитель региона на своей личной странице в социальных сетях подвел итоги пассажирских перевозок по рекам республики в сезоне-2022.

По словам Хабиров, за минувшее лето по реке Белой прокатилось 84 тысячи пассажиров, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. На речных переправах в 2022 году было перевезено 352,5 тысяч человек и 19 тысяч автомобилей. Также башкирская столица приняла 12 туристических пассажирских судов, на которых из других регионов прибыло 2,5 тысячи туристов.

– Те, кто постарше, хорошо помнят масштабы речного башкирского флота в советское время. Уверен, что курс на его возрождение, который мы взяли в 2019 году, был правильным. Потенциал для этого есть, – считает глава Башкирии.

Кстати, недавно «Комсомолка» побеседовала с капитаном, доктором наук, экс-директором пароходства и чиновниками. Специалисты рассказали нам о перспективах возрождения в республики круизов по рекам Башкирии.