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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:55

Уфа отказалась от использования песка для борьбе с гололедом на дорогах и тротуарах

Об этом заявил мэр Ратмир Мавлиев
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Уфа отказались от посыпки льда песком на дорогах и тротуарах

Уфа отказались от посыпки льда песком на дорогах и тротуарах

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Уфы отказалась от использования песка для борьбы с гололедом на дорогах и тротуарах. Об этом в интервью Business FM Уфа сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

По словам сити-менеджера, использование песка для посыпки льда приводит к негативным последствиям: снег окрашивается в коричневый цвет, весной город «задыхается в пыли», а на тротуарах и обочинах дорог образуются наросты, которые долго нужно срезать. Мавлиев отметил, что отказ от песка «будет иметь ряд преимуществ».