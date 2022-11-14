Уфа отказалась от использования песка для борьбе с гололедом на дорогах и тротуарах

Уфа отказались от посыпки льда песком на дорогах и тротуарах Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Уфы отказалась от использования песка для борьбы с гололедом на дорогах и тротуарах. Об этом в интервью Business FM Уфа сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

По словам сити-менеджера, использование песка для посыпки льда приводит к негативным последствиям: снег окрашивается в коричневый цвет, весной город «задыхается в пыли», а на тротуарах и обочинах дорог образуются наросты, которые долго нужно срезать. Мавлиев отметил, что отказ от песка «будет иметь ряд преимуществ».