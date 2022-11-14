Башкирия ищет инвестора на строительство солнечных электростанций за 206 млн рублей

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Башкирия ищет инвестора, готового вложить 205,9 млн рублей в строительство солнечных электростанций в Миякинском районе. Соответствующее бизнес-предложение разработала Корпорация развития республики. Об этом 14 ноября сообщило местное правительство.

Как пояснил гендиректор Корпорации развития Наиль Габбасов, площадка под строительство станций была выбрана для того, чтобы обеспечить Миякинский района и близлежащие предприятия более дешевой и экологически чистой электроэнергией. Предполагается, что это будет способствовать открытию новых производств.

– Кроме того, наши специалисты провели аналитику экономической перспективы реализации проекта, отобразив в кейсе подробные финансовые показатели, – отметил чиновник.

Проект электростанций планируется внести в список приоритетных: инвестору предоставят земельный участок в аренду без торгов, освободят от уплаты налога на имущество организаций и обеспечат льготным кредитованием.

Напомним, в конце октября в башкирском городе Агидели запустили седьмую по счету электростанцию.