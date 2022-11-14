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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 5:50

В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины

Трагедия произошла в Благоварском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

На месте пожара в Благоварском районе Башкирии нашли труп мужчины.

По данным МЧС республики, возгорание произошло в деревне Шамеево поздним вечером 13 ноября. На место незамедлительно выехали пожарные и добровольцы. Оказалось, что огнем объят небольшой деревенский домик. Открытое горение удалось ликвидировать за 45 минут.

При осмотре места происшествия спасатели обнаружили труп мужчины 55 года рождения. Сейчас компетентные органы устанавливают причины возникновения пожара и смерти мужчины. Вероятно, что эти два факта связаны между собой.

В МЧС Башкирии просят граждан ответственно обращаться с элементами обогрева домов – печами и электроприборами.