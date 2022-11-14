Парламент Башкирии предложил сделать 1 декабря Днем работника промышленности

Парламент Башкирии предложил сделать 1 декабря профессиональным праздником – Днем работника промышленности республики

Парламент Башкирии предложил сделать 1 декабря профессиональным праздником – Днем работника промышленности республики. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в четверг, 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– В соответствии с концепцией законопроекта этот день будет посвящен подведению итогов работы промышленных предприятий республики, чествованию и награждению отличившихся работников, а также обсуждению насущных проблем и выработке предложений по их преодолению, – пояснил спикер Константин Толкачев.

По словам парламентария, дата 1 декабря была выбрана в связи с тем, что в этот день семь лет назад в Башкирии приняли стратегически значимый закон о промышленной политике республики. Документ регулирует правоотношения всех участников этой сферы: хозяйствующих субъектов, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления.

Толкачев добавил, что региональные праздники работника промышленности уже есть в нескольких субъектах России, в том числе в Москве, Кировской и Ульяновской областях.