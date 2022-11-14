В Башкирии машины «золотого гаишника» выставили на продажу со скидкой 30%

Фото: ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии автомобили бывшего начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова выставили на продажу со скидкой 30%.

Как следует из информации на сайте агентства по управлению госимуществом, на площадке «РТС-Тендер» были выставлены на торги Toyota Land Cruiser 150 (Prado) 2014 года выпуска за 2 220 500 рублей и Skoda Kodiaq Style Plus 1.4 TSI 2018-го за 1 615 600. Ранее цены авто составляли 3,1 и 2,2 миллиона, однако за такую стоимость их купить никто не пожелал.

В описании лотов утверждается, что машины продаются в том, в каком они есть, и возврату не подлежат. Продавец, подчеркивается в извещении, какой-либо ответственности за возможные скрытые дефекты не несет.

Напомним, Ильдус Шайбаков получил прозвище «золотой гаишник» после того как в апреле 2021 года у него обнаружили имущество на 44 млн рублей. Впоследствии он был уволен из органов МВД и против него возбудили против него уголовное дело об организации преступного сообщества и получении взятки. Экс-полицейский подался в бега, и больше года находился в розыске. Движимое и недвижимое имущество экс-начальника МРЭО ГИБДД РБ по решению суда отчуждено в пользу государства.