На этой неделе в 12 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду

На этой неделе горячую и холодную воду отключат в 12 жилых домах Уфы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе горячую и холодную воду отключат в 12 жилых домах Уфы. Подачу водоснабжения из-за ремонтных работ приостановят на срок от 18 до 23 часов. Об этом предупредили в «Уфаводоканале».

С 11:00 15 ноября до 10:00 16 ноября холодной воды не будет в домах по улицам:

– Мусоргского, 19/1, 21, 21/1, 25;

– Правды, 18, 18/1, 18/2, 18/3.

С 10:30 17 ноября до 4:30 18 ноября горячее и холодное водоснабжение приостановят в домах на:

– проспекте Октября, 23, 23/5, 27;

– улице Братьев Кадомцевых, 12/2.