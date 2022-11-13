В Уфе на Новый год планируют открыть резиденцию Деда Мороза

Фото: архив КП

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что власти города намерены разместить на Набережной реки Белой резиденцию Деда Мороза. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Business FM.

Руководитель администрации прокомментировал, что пока что точное место для резиденции не определено, но он сам склоняется к набережной, к месту в районе катка. Предполагается, что резиденция будет работать с 25 декабря по 14 января. Также сейчас идут переговоры с Великим Устюгом, чтобы оттуда привезти настоящего Деда Мороза.