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НовостиОбщество13 ноября 2022 16:38

В Уфе на Новый год планируют открыть резиденцию Деда Мороза

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что власти города намерены разместить на Набережной реки Белой резиденцию Деда Мороза. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Business FM.

Руководитель администрации прокомментировал, что пока что точное место для резиденции не определено, но он сам склоняется к набережной, к месту в районе катка. Предполагается, что резиденция будет работать с 25 декабря по 14 января. Также сейчас идут переговоры с Великим Устюгом, чтобы оттуда привезти настоящего Деда Мороза.