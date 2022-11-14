В первой половине недели в Башкирии ожидаются снегопады и сильный ветер

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Синоптики Башгидрометцентра рассказали прогноз погоды на 14,15 и 16 ноября. По предоставленной информации, в регионе ожидается мокрый снег, гололеды, а также порывистый ветер.

В понедельник, 14 ноября, пообещали отложение мокрого снега на проводах, снежные накаты и гололедицу. Ветер будет порывистый северный, северо-западный. Температура воздуха ночью и днем -3,+2°.

На следующий день, 15 ноября, пообещали гололед, гололедицу, умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,-7°.

В среду, 16 ноября ожидают также гололедицу, температура воздуха составит -8,-13°, при прояснениях до -18°, днем -5,-10°.