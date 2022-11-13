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НовостиОбщество13 ноября 2022 13:31

В уфимском Инорсе вместо детской площадки образовался бассейн из-за потопа

Местные жители жалуются, что так происходит постоянно
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В уфимском Инорсе жители дома на Валерия Лесунова, 6 сообщили, что у них постоянно затоплен двор. Информация об этом появилась в социальных сетях.Судя по предоставленным фото, затопленной полностью оказалась детская площадка. – Когда уже обратят внимание на этот ужас, – возмущается автор поста. Комментаторы отметили, что в этом нет ничего удивительно, ведь дома построены на болотах. Однако остальные прокомментировали, что такая ситуация наблюдается по всему Инорсу, так как в микрорайоне нет стоков.В качестве примера привели улицу Мушникова, где машины ездят в воде на полколеса.