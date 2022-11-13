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НовостиОбщество13 ноября 2022 12:01

Башдрамтеатр снял с репертуара спектакль «Зулейха открывает глаза» из-за несогласия с позицией Яхиной

Мнения разошлись, как отмечается в сообщении, в отношении СВО.
Источник:kp.ru
Фото: Башдрамтеатр

Фото: Башдрамтеатр

Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури принял решение снять с репертуара спектакль «Зулейха открывает глаза» автора одноименного романа Гузель Яхиной. Свое решение в театре объяснили несогласием с позицией Яхиной в отношении проведения СВО. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте.

В комментарии к решению указано, что театр поддерживает проведение СВО, тогда как Яхина заявляла, что 24 февраля разрушило ее мир.

– Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури поддерживает специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине. Театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности, – отмечается в сообщении. В заключение отмечается, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара».