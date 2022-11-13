В Уфе будут судить 22-летнего парня, который избил до смерти незнакомца

Фото: пресс-служба Следственного комитета Башкирии

В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего парня, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В ведомстве сообщили, что преступление произошло 23 июля 2022 года, когда между фигурантом уголовного дела и его потерпевшим завязалась драка. Во время потасовки обвиняемый ударил множество раз свою жертву по разным частям тела и ушел. Пострадавший скончался.

Свою вину уфимец признал полностью, уголовное дело сейчас направили в суд.