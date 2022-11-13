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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 6:12

После пожара в доме нашли тело жительницы Башкирии

О ЧП в деревне Башкирии сообщили в региональном МЧС
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба МЧС Башкирии

Фото: пресс-служба МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в селе Малиновка Зианчуринского района. Во время тушения огня нашли тело 62-летней погибшей женщины.

По предоставленным данным, возгорание началось в жилом доме на улице Победы. Когда спасатели прибыли на место ЧП, что пожар уже перестал распространяться. В результате огнем было повреждено имущество.

В настоящий момент причины пожара устанавливаются. Однако известно, что погибшей выдавали извещатель, который она не установила.