После пожара в доме нашли тело жительницы Башкирии

Фото: пресс-служба МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре в селе Малиновка Зианчуринского района. Во время тушения огня нашли тело 62-летней погибшей женщины.

По предоставленным данным, возгорание началось в жилом доме на улице Победы. Когда спасатели прибыли на место ЧП, что пожар уже перестал распространяться. В результате огнем было повреждено имущество.

В настоящий момент причины пожара устанавливаются. Однако известно, что погибшей выдавали извещатель, который она не установила.