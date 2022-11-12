ФК «Уфа» на выезде проиграл «Волге», пропустив на последних минутах

фото: ФК «Уфа»

Футбольной клуб «Уфа» на выезде проиграл «Волге» из Ульяновска. «Горожане» пропустили решающий гол на последних минутах. Матч в рамках 18-го тура ФНЛ прошел 12 ноября и завершился со счетом 1:2.

Счет на 71-й минуте открыли хозяева – гол оформил Билал Билалов. Уфимцы ответили уже спустя минуту, результативным оказался выстрел из-за пределов штрафной от Алексея Евсеева. Точку в матче поставил все тот же Билалов. Он оформил дубль на последней минуте основного времени. Башкирская команда, несмотря на попытки осадить штрафную соперника в добавленные арбитром три минуты, счет сравнять не смогла.

В онлайн-таблице ФНЛ «Уфа» сейчас занимает 13-е место с восемнадцатью очками в активе.