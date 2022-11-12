Радий Хабиров рассказал о поддержке добровольческих батальонов

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как Башкирии поддерживает добровольческие батальоны. Он высказался об этом 12 ноября в соцсетях – в публикации, посвященной его визиту в расположение подразделения имени Салавата Юлаева.

– Мы не прекращаем поддержку двух башкирских батальонов. Шаймуратовцы и доставаловцы для нас всегда родные части. Точно так же рядом мы будем и с добровольческим батальоном имени Салавата Юлаева, – написал руководитель региона. – Республика берет на себя все, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей.

Напомним, во время встречи с бойцами батальона имени Салавата Юлаева Хабиров так же говорил о поставках снаряжения и спецодежды для военнослужащих.