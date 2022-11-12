В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 21-летним Константином Шляпниковым

фото: vk.com // Администрация Янаульского района РБ

В Янаульском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции 21-летним рядовым контрактником Константином Шляпниковым. Об этом сообщила местная администрация.

Как рассказали в муниципалитете, Шляпников родился в пермском городе Кунгуре. В 2020 году его семья переехала в янаульское село Карманово. Константин проходил срочную службу в Белгородской области, а затем подписал контракт с Минобороны.

фото: vk.com // Администрация Янаульского района РБ

С февраля по май Шляпников находился в служебной командировке в Донецкой и Луганской народных республиках. 1 октября он отбыл в зону СВО, где бы водителем. Погиб военнослужащий 24 октября в поселке Сватово Луганской области при проведении боевых действий.