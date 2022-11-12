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НовостиОбщество12 ноября 2022 12:56

Мэрия Уфы во второй раз попытается продать дом усадьбы Степановых-Зориных

Начальная цена лота, как и прежде, составляет всего один рубль
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Российский аукционный дом

фото: Российский аукционный дом

Мэрия Уфы во второй раз попытается продать дом усадьбы Степановых-Зориных – архитектурный памятник, располагающийся на улице Чернышевского, 49. Анонс торгов 10 ноября появился на сайте «Российского аукционного дома».

Начальная цена лота, как и прежде, составляет всего один рубль. Вместе с тем будущий собственник объекта культурного наследия обязуется его отреставрировать до четвертого квартала 2024 года. Такое условие приватизации здания ставит администрация города.

Дом усадьбы Степановых-Зориных был построен на рубеже XIX и XX веков. Его площадь составляет 426,9 квадратных метра. Объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Торги по продаже усадьбы, объявленные в августе, были признаны несостоявшимися.