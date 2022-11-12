Идрис Лаэна предложил запустить между Уфой и Индонезией прямые авиарейсы

Между Уфой и Индонезией предложили запустить прямые авиарейсы Фото: Тимур ХАНОВ

Между Уфой и Индонезией предложили запустить прямые авиарейсы. Инициативу на встрече с премьер-министром башкирского правительства Андреем Назаровым 11 ноября озвучил член парламента островного государства Идрис Лаэна. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабмина.

– Остров Бали является одним из наших главных туристических центров. Сюда ежегодно приезжает порядка 25 тысяч российских туристов и их количество вырастет, если появятся прямые перелеты. Это также даст Башкортостану возможность принимать гостей из Индонезии, – отметил индонезийский парламентарий.

Лаэна добавил, что у государства уже есть проект, который поможет наладить перелет между Индонезией и Уфой. Он выразил надежду, что правительство Башкирии окажет помощь в предоставлении нужных разрешений. Андрей Назаров поддержал предложение и назвал его «очень интересным». Чиновник ответил, что кабмин республики заинтересован в том, чтобы местные жители могли летать в Индонезию.